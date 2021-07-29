Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
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Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaş, açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.

Daha önce birçok kez şahit olduğumuz ilginç satış ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaşın açıklama kısmına düştüğü not dikkat çekti.

"BEBEK MAMASI İLE TAKAS OLUNUR"

Televizyonunu ihtiyaçtan dolayı sattığını ifade eden vatandaş, ilanın açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.

İşte dikkat çeken o ilan;

Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur

Bu gönderi kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
Haber Yorumları (2)
İBRAHİM YEŞİLÖZ: Bu arkadaşla nasıl iletişime geçebilirim?
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RACİ ŞİRİN: bu aileye ulasmak ıstıyoruz
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur - Haberler
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