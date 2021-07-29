Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan ilginç ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur

Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaş, açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.

Daha önce birçok kez şahit olduğumuz ilginç satış ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaşın açıklama kısmına düştüğü not dikkat çekti.

"BEBEK MAMASI İLE TAKAS OLUNUR"

Televizyonunu ihtiyaçtan dolayı sattığını ifade eden vatandaş, ilanın açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.

İşte dikkat çeken o ilan;

Bu gönderi kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.