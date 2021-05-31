Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı
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Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı

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Sabah programı apar topar sonlandırılan ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından düğününde içlerinde Bakan Soylu'nun da olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak "Nikah şahidim olmalarından hep gurur duyacağım" ifadelerine yer verdi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarından sonra adı sıkça gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ünlü şarkıcı Alişan'dan destek geldi.

"HEP GURUR DUYACAĞIM"

Sosyal medya hesabından düğününde çekilen bir fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, "Nikah şahidim olmalarından hep gurur duyacağım" ifadelerine yer verdi. Televizyon programı sonlandırılan Alişan'ın düğününden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada geniş yer buldu.

İşte Alişan'ın o paylaşımı;

Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı

2018 yılında Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı
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