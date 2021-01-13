Telegram kullanıcı sayısı kaç? Kaç kişi Telegram kullanıyor?

Whatsapp'ın yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşacağını duyurmasının ardından pek çok kullanıcı Telegram'a yöneldi. Peki, Telegram kullanıcı sayısı kaç? Kaç kişi Telegram kullanıyor?

KAÇ KİŞİ TELEGRAM KULLANIYOR?

Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.

Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

• Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

• Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

• Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

• Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

• Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

• Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

• Son görülme özelliği kapatılabilir.

• Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

• Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.