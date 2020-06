Telegram'a Görüntülü Arama Geldi! Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılacak? WhatsApp'ın rakibi Telegram, son güncelleme ile en büyük eksiğini kapattı. Aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması Telegaram'a görüntülü arama (video call) özelliği geldi.

WhatsApp'ın rakibi Telegram, son güncelleme ile en büyük eksiğini kapattı. Aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması Telegaram'a görüntülü arama (video call) özelliği geldi. Telegram kullanıcıları artık görüntülü konuşma yapabiliyor. Peki, Telegram'da görüntülü konuşma nasıl yapılacak?

Telegram'a Görüntülü Arama Geldi!

Klasik mesajlaşma servisinin yerini alan WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi Telegram, iOS tarafında aldığı son güncelleme ile önemli bir eksiğini kapattı. Telegram'a eksikliği hissedilen özelliklerden görüntülü arama (video call) ilk olarak iOS platformunda aktif edildi. Kullanıcıların Telegram'da görüntülü konuşma yapmak için 6.3 sürüme güncellemeleri ve beta test programına katılmaları gerekiyor. Peki, Telegram'da görüntülü konuşma nasıl yapılacak?

Telegram Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Telegram'da görüntülü aramayı etkinleştirmek için, Ayarlar menüsü altından "Deneysel Özellik" seçeneğinin açılması gerekiyor. Bundan sonra profil menüsünde "Görüntülü Arama" butonu görünür hale geliyor. Yalnız görüntülü konuşma için karşı tarafın da aynı adımları izleyerek özelliği açması gerekiyor.

Videocalls on Telegram for iOS as an experimental feature ?? from r/Telegram

Bulut depolama, klasörler ve çapraz platform desteği gibi etkileyici özelliklere sahip olan Telegram, sadece Android platformunda 500 milyon indirmeyi geçti. Son güncellemeyle WhatsApp'ı tahtından edecek mi göreceğiz.