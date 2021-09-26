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Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti

Sultanbeyli'de iş arkadaşının cep telefonunu alan şahıs, mobil bankacılık uygulaması üzerinden arkadaşının adına 64 bin lira kredi çekti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, şüphelinin telefonda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Eylül tarihinde Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan E.Ö., iş arkadaşı N.S. isimli kadının cep telefonunu alarak, mobil bankacılık uygulaması üzerinden mağdur kadın adına 64 bin lira kredi çekti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri güvenlik kameraları incelendi. Şüpheli E.Ö.'nün mağdura ait telefonunu iş yerinin yemekhane kısmında aldıktan sonra ütü odasına geçtiği, cep telefonu ile işlem yaptığı ve 5 dakika sonra telefonu sahibine teslim ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahsı 24 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin mağdurla aynı iş yerinde çalıştığı, mağdur şahsın şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiği, olay günü çekmiş olduğu krediyi kendi ev sahibine aynı uygulama üzerinden havale ettikten sonra ev sahibini arayarak içerisinden 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 liralık tutarı yanlışlıkla gönderdiğini beyan ederek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 'güveni kötüye kullanma' suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheli E.Ö.'nün iş arkadaşının cep telefonunda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yemekhanede arkadaşından telefonu alarak başka bir bölüme geçtiği, burada bir süre telefonla uğraştığı görülüyor.

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