Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi

ABD'de 30 yaşındaki dört çocuk annesi kadının kendisini rahatsız etmemesi için telefonunu verdiği 2 yaşındaki kızı, telefondaki çıplak fotoğrafları rehberdeki kişilere gönderdi.