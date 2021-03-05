Telefonu kim icat etti? Telefonu kim, ne zaman buldu?

"Telefonu kim icat etti?" sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Telefon tüm dünyanın hayranlık duyması gereken icatlardan biridir. Peki, Telefonu kim icat etti? Telefonu kim, ne zaman buldu?

Telefon birbirine uzakta konumda olan iki veya daha fazla kişinin iletişim kurmasına yardımcı olan bir telekomünikasyon cihazıdır. Telefon sesi kablolar sayesinde elektronik sinyallere dönüşerek, sinyalleri alıcıya tekrar ses olarak ulaştırmaktadır.

TELEFONU KİM İCAT ETTİ?

Alexander Graham Bell, ilk başarılı patenti aldığından beri genellikle telefonun mucidi olarak anılmaktadır. Bununla birlikte, konuşan bir telgraf geliştiren Elisha Gray ve Antonio Meucci gibi birçok başka mucit de vardır.

Meucci daha önce telefon benzeri bir cihaz icat etmişti. Hatta Floransalı Antonio Santa Guiseppe Meucci 1871 senesinde bu cihazın patentini de almayı başarmıştır. Ancak patenti yenileyemediği için paten haklarını kaybetmiştir. Bu sebepten dolayı telefonun mucidi Grahambell kabul edilmektedir.

TELEFON NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Telefonu ilk kez 1871 senesinde Floransalı Guiseppe Meucci icat etmiştir. Fakat patent haklarını kaybetmesi üzerine resmi olarak ilk telefon 1876 senesinde icat edilmiştir. Ayrıca Alexander Grahambell icat edilen telefonla ilk konuşmayı yapan kişidir. 1875 senesinde yapılan araştırmalar sonucunda insan seslerinin veya diğer seslerin bir tel aracılığıyla iletilebilir olduğu keşfedildi.

Aslında bu keşif tamamen tesadüfi bir şekilde olmuştur. Bay Watson rastlantıyla teller ile ilgilenirken sesler için iyi bir iletişim cihazı olduğunu keşfetmiştir. Alexander Grahambell pek çok deneme yapmasına rağmen vazgeçmeyerek telefonu 1876 senesinde icat etmeyi başarmıştır.