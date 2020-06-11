Telefonla görüntülediği engerek yılanının saldırısına uğradı Telefonla görüntülediği engerek yılanının saldırısına uğradı Bartın'da, tarihi yapıyı görüntüleyen şahsa en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı saldırdı.

Telefonla görüntülediği engerek yılanının saldırısına uğradı

BARTIN - Bartın'da, tarihi yapıyı görüntüleyen şahsa en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bartın'da doğa fotoğrafları ve görüntüleri çeken Serkan Öztamur (29), Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde yer alan bir köyde tarihi yapıyı görüntülemeye başladı. Öztamur tarihi yapıdaki kaya mezarına benzeyen alanları çektiği sırada taşın üzerinde yatan yılanı gördü. Öztamur yılana yaklaşarak görüntü almaya başladı. Öztamur'dan ürken yılan bir anda cep telefonuna doğru saldırdı. Öztamur da bir anda kendisini çekerek olası bir yılan ısırığından kurtuldu. Yılan olay yerinden bir anda kaybolurken, çekimlerine bir süre daha devam eden Öztamur daha sonra olay yerinden ayrıldı. Saldıran 1 metrelik yılanın ülkenin en zehirli yılan türleri arasında olan boynuzlu engerek yılanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA