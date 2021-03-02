Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü
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Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü

02.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:05
Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü

ANTALYA'da bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan Hakan Paksoy (42), "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi.

ANTALYA'da bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan Hakan Paksoy (42), "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Paksoy, dinlenmek için oturduğu bankta yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, gelen anne Gülseren Paksoy, "Hakanım seni son bir kez göreydim. Beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 112 Aci Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Gülseren Paksoy, sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü.

Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü
Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü
Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü
Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra oturduğu bankta öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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