Son dakika haberi: Telefonla ulaşamadığı annesini evde ölü buldu

Son dakika gelişmesine göre Telefonla ulaşamadığı annesini evde ölü buldu Burdur'da telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin evine gelen oğlu, yaşlı annesini evde ölü olarak buldu.

Telefonla ulaşamadığı annesini evde ölü buldu

BURDUR - Burdur'da telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin evine gelen oğlu, yaşlı annesini evde ölü olarak buldu.

Olay; Burdur Merkez Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde zihinsel engelli kızı ile yaşayan Hatice Akman'a Antalya'dan telefonla ulaşamayan oğlu Burdur'a gelip eve girdi. Annesini evde hareketsiz halde bulan oğlu ve komşuları hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Burdur devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN