İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
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İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü

17.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:23

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü. Saçından ve elbiselerinden sürüklenen şahıs, iki kızın elinden bir iş yerine girerek kurtulabildi.

İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.'den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı.

İKİ KIZIN ELİNDEN BİR İŞ YERİNE GİREREK KURTULDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ

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