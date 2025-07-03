Telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?

Telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaOsmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİ'NDE TELEFON İLK KEZ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE KULLANILMIŞTIR?

A: Abdülmecid

B: Abdülaziz I

C: II. ABdülhamid

D: V. Mehmed

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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