Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü
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Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü Çiftliğin sahibi Sevim Demir, "Çocuklarımın rızkıydı, hepsi gitti" diyerek gözyaşı döktü Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.

Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

Çiftliğin sahibi Sevim Demir, "Çocuklarımın rızkıydı, hepsi gitti" diyerek gözyaşı döktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.

Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir'e ait tavuk çiftliğinde dün akşam saatlerinde havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuk oksijensiz kalarak telef olmuştu.

Telef olan tavuklar belediye tarafından tahsis edilen 3 kamyona yüklendi. Daha sonra ilaçlama işlemi yapılan tavuklar, çukura gömüldü.

Telef olan tavuklarının gözyaşları içinde gömülmesini izleyen çiftliğin sahibi Sevim Demir, "Çocuklarımın rızkıydı hepsi gitti" diye ağladı.

Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü
Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü
Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü
Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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