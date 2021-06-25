Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü

Telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü Çiftliğin sahibi Sevim Demir, "Çocuklarımın rızkıydı, hepsi gitti" diyerek gözyaşı döktü Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.