Tele 1 frekans değerleri nelerdir? TELE 1 TV sahibi kim, kimin? Tele 1 FEC, sembol oranı, frekans bilgileri nedir?
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Tele 1 frekans değerleri nelerdir? TELE 1 TV sahibi kim, kimin? Tele 1 FEC, sembol oranı, frekans bilgileri nedir?

Tele 1 frekans değerleri nelerdir? TELE 1 TV sahibi kim, kimin? Tele 1 FEC, sembol oranı, frekans bilgileri nedir?
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Tele 1 TV frekans değerleri nedir merak ediliyor. Tele1, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başlayan haber kanalıdır. Peki, Tele 1 frekans değerleri nelerdir? Tele 1 TV sahibi kim? Tele 1 kimin? Tele 1 FEC değeri, sembol oranı, frekans değeri nedir? Tele 1 frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tele 1 televizyon frekans değerleri nedir? Tele 1 kanalının sahibi kim? Tele 1 kanalı frekans değerleri neler? Tele 1 ne zaman kuruldu? Tele 1 kimin? Tele 1 TV hakkındaki bilgiler yazımızda.

TELE 1 NEDİR? TELE 1 KİMİN?

Tele1, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başlayan haber kanalı. Genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ yapmaktadır. RTÜK onayının gecikmesi nedeniyle, "Kültür Türk" logosu yerine Tele1 logosunu kullanmaya 4 Şubat 2017'de başladı.

TELE 1 TV FREKANS DEĞERLERİ

  • Uydu : Türksat 4A
  • Frekans : 12034
  • Polarizasyon : V
  • Sembol oranı : 27500

Tele 1 TV hangi kanallarda bulunur:

D-Smart: 273. kanal

Digitürk: 48. kanal

Bunlara ek olarak Tele 1 TV'yi "https://tele1.com.tr/canli-yayin/" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Youtube resmi kanalından da takip edebilirsiniz.

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