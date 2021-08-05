Telafi eğitimi programında yeni dönem başlıyor
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Telafi eğitimi programında yeni dönem başlıyor

Telafi eğitimi programında yeni dönem başlıyor
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanabilmesine yönelik TRT EBA'da hafta sonunda çeşitli içeriklerin yayımlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanabilmesine yönelik TRT EBA'da hafta sonunda çeşitli içeriklerin yayımlanacağını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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