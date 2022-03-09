Tekstil Sektörünün sorunları Mardin'de konuşuldu

MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda MAÜKÖK'ün amacına ve faaliyetlerine değinen Ekinci, temelde Mardin Artuklu Üniversitesi ve şehir arasında bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti.

MAÜSAS Başkanı Dr. Ömer Doru, sektör temsilcileri tarafından doldurulan anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bu cevaplar içerisinde genel olarak Mardin ilinde/ilçelerinde faaliyet yürüten tekstil firmalarının, hem sektör hem de firma özelinde karşılaştıkları en önemli sorunun, nitelikli ara ve teknik eleman ile profesyonel yönetici eksikliği olduğu belirtilmiştir. Bu açığın giderilmesinde kamudan beklentilerin ilçelerde İş-Kur ve Ticaret/Sanayi Odası temsilciliklerinin açılması ve işbaşı eğitim desteklerinin genişletilmesi yönünde olurken üniversiteden beklentiler ise tekstil ile ilgili çeşitli bölümlerin açılması, meslekî kursların düzenlenmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi şeklinde sıralanmıştır.

"ÜNİVERSİTEMİZİN KAYNAKLARINI ŞEHRİMİZİN FAYDASI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, MAÜKÖK çalışmalarının şehrimiz için oldukça önemli olduğunu ve söz konusu çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Özcoşar, "Üniversitemizin kaynaklarını şehrimizin faydası için kullanacağız. Üniversitemiz ve Mardin arasında güçlü bir bağ kurma çabası içindeyiz. Bunu kısa vadede tarım, sanayi ve hizmet sektörü bağlamında belirlenen üç tematik sektör olarak tahıl, tekstil ve turizm özelinde gerçekleştireceğiz. Orta vadede şehrin kamu, özel ve karma olmak üzere sektörel ve üniversitemiz akademik ve idari personelinin yetenekleri itibariyle dijital ve fiziki arşivini oluşturmayı planlamaktayız. Tekstil sektörünün önemi Mardin'de her geçen gün artmaktadır. Yüksek oranda istihdam potansiyeline sahip tekstil sektöründeki sorunların ele alındığı toplantının sektöre önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Toplantının önemine dikkat çeken katılımcılar tarafından gelecek toplantıların il merkezinde ve ilçelerde olmak üzere sahada gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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