Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri... Tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20'nin üzerinde itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine varan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi.
Maddi hasarın oluştuğu fabrika yangınında, jandarma ekipleri inceleme başlattı.