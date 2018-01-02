Tekstil Fabrikasın Yangını

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine Çiçekdağı ve Köseli belediyeleri ile Yozgat'ın Yerköy Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yangın nedeniyle fabrikanın deposundaki tekstil ürünleri kullanılamaz hale geldi.