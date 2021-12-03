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Tekstil atölyesindeki yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Malatya'da 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede dumanların binayı sardığı yangında yaralanan olmaz iken işletmede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mavera sokak içerisinde bir binanın zemin katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde elektrik aksamında kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı işyerinde çıkan dumanlar binayı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı olayda işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

Tekstil atölyesindeki yangın paniği

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