Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı

Kürtaj yasasını desteleyen John Gibson hakkında bir açıklama da şirketten geldi. Tripwire Interactive'den gelen açıklamada "Gibson'ın yorumları, tüm ekibimizin, ortaklarımızın ve geniş topluluğumuzun çoğunun değerini göz ardı etti." dendi. Gibson'ın derhal istifa ettiğini ve başkan yardımcısı Alan Wilson'ın geçici CEO olacağı da belirtildi.

"TEKSAS KÜRTAJ YASASININ ONAYLANMASINDAN GURUR DUYUYORUM"

John Gibson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bu sözlere yer verdi:

"#USSupremeCourt'un, kalp atışı olan bebekler için kürtajı yasaklayan Teksas yasasını onaylamasından gurur duyuyorum. Bir şovmen olarak sık sık politik davranmıyorum. Yine de, bu konunun diğer tarafında çok fazla konuşan isim varken, pro-life Oyun geliştiricisi olarak kayıtlara geçmenin önemli olduğunu hissettim."

Tripwire tarafından yayınlanan Chivalry 2'nin geliştiricisi Torn Banner Studios, yaptığı açıklamada, Gibson'ın bakış açısının ekibi tarafından paylaşılmadığını veya yarattığı oyunlara yansımadığını belirtti. Stüdyo, "Bildiri, kadın haklarına dair inandığımız şeylere karşı çıkıyor" diye açıkladı.

"TRIPWIRE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEMEYİZ"

Gibson, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı hamileliğe altı hafta kadar erken bir sürede yasaklayan Teksas tüzüğünü engellemesine destek tweeti atmıştı. Tripwire'ın ortaklarından Shipwright Studios, Tripwire ile ilişkilerini keseceğini duyurdu. Stüdyodan yapılan açıklamada "Siyasetiniz size ait olmakla birlikte, onları kamusal bir söylem meselesi haline getirirseniz, sizin için ve sizinle çalışan herkesi dolayıp bu işe bulaştırabilirsiniz. Shipwright'ı sonunda paramızı ağzımızın olduğu yere koymanın zamanı geldiği düşüncesiyle başlattık. Mevcut liderlik yapısı altında Tripwire ile çalışmaya devam edemeyiz." ifadelerine yer verdi.

God of War'un yaratıcı yönetmeni Cory Balrog, "Bir insan bir kadının kişisel özgürlüğü üzerinde egemenlik iddia etmekten nasıl gurur duyabilir?" diye tweet attı.

YASA, 1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Teksas kürtaj yasası 1 Eylül'de yürürlüğe girdi ve kalp atışı tespit edilen tüm gebeliklerde kürtajı yasakladı. Yasa, kürtaj yapan yerlere dava açılmasına izin veriyor. Yasağı delenlerin ödeyeceği ceza ise 10 bin dolar.

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