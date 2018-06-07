Teksas'da Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Bir Adamı Isırdı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam öldürdüğü bir çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırılmasının ardından 26 doz panzehirle hayatta kalmayı başardı.

Jennifer Sutcliffe yerel KII-TV televizyonuna yaptığı açıklamada, kocasının bahçede çalışırken 1,25 metrelik çıngıraklı yılanı gördüğünü kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.

Sutcliffe çöpe atmak için ölmüş yılandan geriye kalanları almaya çalıştığında, kopuk kafanın kocasını ısırdığını anlattı.

Ölmüş yılanların ısırma refleksi ölümden birkaç saat sonrasına kadar devam edebiliyor. Jennifer Sutcliffe ısırılmasının hemen ardından kocasının nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Daha sonra da Corpus Christi kenti yakınlarındaki evinden ambulans helitopterle hastaneye kaldırıldı.

Olaydan bir hafta sonra yılan kafasının ısırdığı adamın durumunun iyi olduğu, ancak böbrek işlevlerinin zayıfladığı belirtildi.

Arizona Üniversitesi'nden yılan panzehiri uzmanı Leslie Boyer, yılanların özellikle de kesilerek öldürülmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Boyer "Bu hem hayvana zulüm, hem de zehirli parçalarını toplamak zorunda bıraktırıyor" dedi.