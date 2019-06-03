Tekrarlanan seçimde yeni Kaynarca Uzunalan Mahallesi muhtarı belli oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerini 34 yaşındaki Muhammet Öztürk kazandı.

Yaklaşık 200 seçmenin oy kullandığı seçimlerde Muhammet Öztürk 105, Kenan Tezer 80, Yusuf Tezer 4 oy aldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde 105 oy ile en yüksek oyu alan Muhammet Öztürk muhtar seçildi. Son yapılan yerel seçimlerde Uzunalan Mahalle Muhtarı seçilen Saffet Tezer'in mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. - SAKARYA

Kaynak: İHA