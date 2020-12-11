Teknolojiye direnen sıcak demir ustası mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Trabzon'da sıcak demir ustası Murat Bulut, 42 yıldır gelişen ve değişen teknolojiye direnerek mesleğine hayat veriyor.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'ndeki iş yerinde sıcak demirle ilgili üretim yapan 56 yaşındaki Bulut, ilkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle 1978 yılında başladığı mesleğine devam ediyor.

Sanatıyla ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Bulut, iş yerinde ısıttığı kızgın demiri döverek, balta, bıçak, orak ve tarım aletleri üretiyor.

Tamir işlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde köylerine dönen vatandaşların siparişi üzerine de çalışıyor.

Dört de ????torun sahibi olan Bulut, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle mesleğe başladığını belirterek, o yıllarda demirciliğin diğer mesleklerden daha iyi konumda olduğunu söyledi.

"Çok dikkat isteyen bir işimiz var"

Mesleğinin oldukça ağır ve meşakkatli olduğunu dile getiren Bulut, "Bu meslek kafa yorulması gereken bir iş. Müşteri memnuniyeti ve işçilik bizim için çok önemlidir. Bu işi yaparken de çok dikkatli olmak gerek çünkü en ufak bir hata da Allah korusun her konuda zarar görebilirsin. Çok dikkat isteyen bir işimiz var." dedi.

Bulut, mesleğe başladığı yıllarda müşterilerin çocuklarını çırak olarak vermek için birbirleriyle yarıştığını anlatarak, "Şu andaki durumda ne çırak var ne gelen ne de giden. Beni babam çırak olarak verdiğinde eti senin, kemiği de benim demişti. Ama şimdi her şey çok değişti. Artık hiçbir çocuk ya da genç, sanata meyilli değil. Teknoloji bizim sanatı bitirmiştir." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle köylerine giden vatandaşlar sayesinde işlerinin açıldığını aktaran Bulut, "Çalışma potansiyelimiz ve işlerimiz biraz olsun açıldı. Çalışmamız arttı." ifadesini kullandı.

Köylere, orak, kazma, bel, balta gibi tarım aletlerinin yanı sıra inşaat sektöründe kullanılan malzemeleri de yaptığını belirten Bulut, ürün çeşitlerinin bol olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk