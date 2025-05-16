Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
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Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
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Avrupa Zirvesi'nde yapay zeka ile liderlerin çocukluk halleri canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında otururken kendi çocukluk görüntüsünü görünce tebessüm etti.

Avrupa Zirvesi'nde bu yıl dikkat çeken anlardan biri, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan özel bir sunum oldu. Zirveye katılan tüm liderlerin çocukluk halleri, yapay zekâ kullanılarak dijital ortamda canlandırıldı.

Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel çalışmada yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti. Salondaki diğer liderlerin de dijital çocukluk hallerine verilen tepkiler, samimi ve renkli anlara sahne oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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