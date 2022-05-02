Zamanda Yolculuk: 'Dinozorları Görürsün Ancak…'

Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim"de zamanda yolculuk konusunda konuştu.

"Interstellar filminde anlatıldığı gibi bir zamanda yolculuk mümkün değil."

"Geçmişteki zamanı görebilirsin ışıktan hızlı gidersen. Ama gidemiyoruz."

"Geleceğe gidebilirsin ışık hızına çok yakın gidersen."

"Fakat geçmişi yaşayamazsın. Geçmişi değiştiremezsin. Mümkün değil."

HAFIZA PRENSİBİ

"Hafıza prensibi diye bir şey var. Onu değiştiremiyorsun."

"Dinozorları görebilirsin ama bir dinozorun elini sıkamazsın."

"Işık hızından hızlı gidersen, Dünya'dan dinozorlar zamanından gelen ışığa bakarsın ve görürsün. Ama bu demek değildir ki, Dünya'ya ayak basamazsın."

1000 YIL SÜRECEK UZAY YOLCULUĞU HAZIRLIĞI!

İNSANLARIN HALA ÇÖZÜMLEYEMEDİĞİ FANTASTİK UZAY FİLMİ

Space Mag Türkiye / Teknoloji