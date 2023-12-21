Sosyal medya, özellikle z kuşağı için internetin vazgeçilmez parçaları arasında. Peki ama en çok hangi sosyal medya uygulamaları kullanılıyor? ABD'de yapılan araştırmada Z kuşağının en çok kullandığı uygulama şaşırttı. Tahminlerin aksine, TikTok birinci değil.

Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulaması belli oldu

İnternetin içine doğan ilk kuşak olan Z kuşağı, gittikçe internette de söz sahibi olmaya başladı. Bu anlamda ABD'de Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya yüzde 51 ile Snapchat oldu. Son yıllarda en çok kullanıcıya sahip olan TikTok ise yüzde 44.7 ile listede ikinci sırada.

Paylaşılan listede her kuşağın hangi uygulamayı ne kadar kullandığı yer alıyor. Her ne kadar listede toplam kullanım oranları yer almasa da ABD'de bugün Z kuşağı 68 milyon gibi bir sayıda. Bu anlamda sosyal medyanın kullanım oranlarında da en büyük etki bu genç kuşağa ait.

Listede yüzde 33.7 ile Instagram üçüncü, yüzde 32.6 ile X dördüncü sırada yer aldı. Ancak araştırmanın en ilginç tarafı kuşaklar arası sosyal medya tercihleri oldu. Buna göre Y kuşağı en çok Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamasını kullanıyor. X kuşağı ise en çok Facebook, WhatsApp ve X kullanıyor. Reddit'te X'in hemen arkasından geliyor. Baby Boomer denilen 1946-1964 arası doğan kuşak ise en çok Facebook ve YouTube kullanıyor.

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Buna karşın araştırma sonucunda hangi platformun ne kadar kullanıldığı sayısal olarak ifade edilmese de ABD'de sosyal medya kullanan kişi sayısı 302 milyon seviyesinde. Bu anlamda ülkenin yüzde 91'i sosyal medya kullanıcısı. Bu kullanıcıların yüzde 74.2'si ise Facebook kullanıcısı. Facebook hala en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olsa da genç kuşağın ancak yüzde 17,4'ü aktif olarak Facebook kullanıyor.

Tabloyu incelediğimizde özellikle YouTube'ın her nesile benzer oranlarda hitap ettiği görülüyor. TikTok, Snapchat daha çok gençlere, Instagram ve X'in ise hem genç hem de orta yaşa hitap ettiği ortaya çıkıyor. Netflix ve Disney Plus ise genç ve orta yaşlı kesime benzer bir oranda hitap ediyor.

Sizce Z kuşağı odaklı sosyal medya kullanım oranları şaşırtıcı mı yorumlarınızı bekliyoruz?