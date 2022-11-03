Yurt dışından telefon getirmek zorlaşıyor! IMEI kayıt ücreti artacak

Türkiye İstatistik Kurumu Yeniden Değerleme oranını açıkladı. Açıklanan orana göre 2023 yılında Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu. Yeniden Değerleme Oranı 2023 yılı için yüzde 122,9 olarak açıklanırken 2022 yılında bu oran yüzde 36,2 olarak belirlenmişti.

TÜİK'in açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Oranı çeşitli vergi, harç ve cezaları hesaplarken kullanılıyor. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu ve kaydı yapılmayan cihazlar kullanılamıyor. Yeniden Değerleme Oranına göre hesaplanan IMEI kayıt ücreti 2022'de 2 bin 732 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 6 bin 91 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü olarak yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Kesin karar, Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.