Doğa dostu yalıtım malzemesi tasarladı, Yozgat'a dördüncülük ödülünü getirdi

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 5.sınıf öğrencisi Asaf İsmail Çavuş, tasarladığı doğa dostu yalıtım malzemesi ile katıldığı yarışmada dördüncülük derecesi elde etti.

Asaf İsmail Çavuş, ceviz kabuklarını kullanarak geliştirdiği aktif karbon bazlı biyoyalıtım malzemesiyle beyaz eşyalarda kullanılabilecek tasarıma imza attı. Asaf İsmail Çavuş, doğada atık olarak kalan ceviz kabuklarını özel işlemlerden geçirerek yüksek performanslı aktif karbona dönüştürdü. Elde edilen bu çevreci ürün, buzdolaplarının yalıtım sistemlerinde kullanılan ve çevreye zarar verebilen mevcut kimyasal malzemelere alternatif olarak geliştirildi. Projesi ile fizik alanında 7 il arasından bölge birincisi olan Çavuş, Ankara'da düzenlenen Türkiye finalleri yarışmasında ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

"Sadece 5.Sınıf olarak yarışan bendim, tek başıma sundum"

Türkiye finallerinden söz eden Asaf İsmail Çavuş, "Yarışmanın ilk aşamasında 7 il arasında birinci oldum. Sonraki aşamasında ise Türkiye finallerinde dördüncülük aldım. Türkiye finalleri Ankara'da gerçekleşti. Orada 12 bölgeden seçilen birincilerle tanıştım. Diğer bölge birincileriyle arkadaş oldum. Sadece 5.sınıf olarak yarışan bendim. Aynı zamanda çoğu proje bir takım halinde sunulurken ben tek başıma sundum. Yozgat'a Türkiye Teşvik Ödülü'nü getirdim. Türkiye finalleri benim için iyi bir deneyim oldu. Sonraki aşamalarda projeyi geliştirip patent almayı ve beyaz eşya firmalarıyla görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

"Öğrencimizin diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyoruz"

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulkadir Koyuncu ise "Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Projenin başından sonuna kadar hem çalışması hem hazırlıkları hem sunumuyla hem bizim hem ilimizin hem de Türkiye'deki diğer jüri üyelerinin takdirini toplamış bir öğrencimiz. Diğer öğrencilerimize de örnek olmasını istiyoruz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz" diyerek öğrencisini tebrik etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı