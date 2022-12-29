YouTube Türkiye'nin 2022 trendleri belli oldu!

Popüler içerik platformu YouTube her sene olduğu gibi trendleri açıkladı. İşte YouTube Türkiye 2022 Trendleri!

Dünyanın en büyük platformlarından biri olan Youtube, her sene sonunda yılın trendlerini açıklıyor. Platform bugün de Türkiye'de 2022'de trend olan videolarını, shorts videolarını, müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini ve çıkış yapan içerik üreticilerini açıkladı.

2022 YouTube Türkiye'nin trendleri belli oldu

2022'nin sonuna yaklaşırken popüler platform YouTube, merakla beklenen Türkiye'nin trendlerini açıkladı. "YouTube Trend" adlı internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki kullanıcıların 2022'de en çok hangi videoları izlediğini açıkladı.

Çok sayıda ülkeye özel verilerin yer aldığı sayfada, "trend videolar, en popüler shorts videoları, müzik videoları, en popüler içerik üreticiler ve çıkış yakalayan içerik üreticiler" kategorileri karşımıza çıkıyor. İşte YouTube Türkiye 2022 trendleri!

YouTube Music yeni karaoke özelliğine kavuşuyor!

YouTube Trend sayfasında karşımıza çıkan ilk kategori "Trend Videolar" oluyor. 2022'nin Trend Videolar listesinin sıralaması ise şu şekilde:

Ruhi Çenet – Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi

Enes Batur – Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası

Tozluyaka 1. Bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm

Duy Beni 1. Bölüm

BaBaLa TV – Mevzular Açık Mikrofon | HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali

Yalı Çapkını 1. Bölüm

Konuşanlar – Konuşanlar | Yaz Shot Extra

Show Ana Haber – Çocuk sesli adam

Pek çok veri üzerinden yapılan analizlerin sonucunda 2022 YouTube Türkiye'nin en popüler içerik üreticileri ise şu şekilde:

Hasanmucci

Noluyo Ya?

netd müzik

Evrim Ağacı

Ali Sürücü

Murat Soner

BoraLo

Orkun Işıtmak

BaBaLa TV

uberkuloz

Listeye göre 2022 YouTube Türkiye'nin Çıkış Yakalayan İçerik Üreticileri de şu şekilde listeleniyor:

Hasanmucci

Ali Sürücü

BoraLo

uberkuloz

Taha Erdoğan

ÜNAL TURAN

Mertlia

Yaspe

Ahmet Can Dündar

Mert Sarıc

YouTube'un yaptığı paylaşıma göre 2022 Türkiye'nin trend müzik videoları şu şekilde:

Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem – Salıncak

TARKAN- Geççek

Sefo, Capo – ISABELLE (Official Video)

Canbay & Wolker – Leylim Yar (Official Video)

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici- Rastgele

Sefo – Tutsak (prod. by Aerro)

Sefo – Affettim (prod. by Aerro)

KÖFN- Bi' Tek Ben Anlarım (Official Video)

UZI – ARASAN DA

Ayaz Erdoğan – Hep mi Ben?

Peki, siz YouTube Türkiye Trend listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!