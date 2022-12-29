YouTube Türkiye'nin 2022 trendleri belli oldu!
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Popüler içerik platformu YouTube her sene olduğu gibi trendleri açıkladı. İşte YouTube Türkiye 2022 Trendleri!
Dünyanın en büyük platformlarından biri olan Youtube, her sene sonunda yılın trendlerini açıklıyor. Platform bugün de Türkiye'de 2022'de trend olan videolarını, shorts videolarını, müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini ve çıkış yapan içerik üreticilerini açıkladı.
2022 YouTube Türkiye'nin trendleri belli oldu
2022'nin sonuna yaklaşırken popüler platform YouTube, merakla beklenen Türkiye'nin trendlerini açıkladı. "YouTube Trend" adlı internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki kullanıcıların 2022'de en çok hangi videoları izlediğini açıkladı.
Çok sayıda ülkeye özel verilerin yer aldığı sayfada, "trend videolar, en popüler shorts videoları, müzik videoları, en popüler içerik üreticiler ve çıkış yakalayan içerik üreticiler" kategorileri karşımıza çıkıyor. İşte YouTube Türkiye 2022 trendleri!
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YouTube Trend sayfasında karşımıza çıkan ilk kategori "Trend Videolar" oluyor. 2022'nin Trend Videolar listesinin sıralaması ise şu şekilde:
Ruhi Çenet – Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
Enes Batur – Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
Tozluyaka 1. Bölüm
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
Duy Beni 1. Bölüm
BaBaLa TV – Mevzular Açık Mikrofon | HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
Yalı Çapkını 1. Bölüm
Konuşanlar – Konuşanlar | Yaz Shot Extra
Show Ana Haber – Çocuk sesli adam
Pek çok veri üzerinden yapılan analizlerin sonucunda 2022 YouTube Türkiye'nin en popüler içerik üreticileri ise şu şekilde:
Hasanmucci
Noluyo Ya?
netd müzik
Evrim Ağacı
Ali Sürücü
Murat Soner
BoraLo
Orkun Işıtmak
BaBaLa TV
uberkuloz
Listeye göre 2022 YouTube Türkiye'nin Çıkış Yakalayan İçerik Üreticileri de şu şekilde listeleniyor:
Hasanmucci
Ali Sürücü
BoraLo
uberkuloz
Taha Erdoğan
ÜNAL TURAN
Mertlia
Yaspe
Ahmet Can Dündar
Mert Sarıc
YouTube'un yaptığı paylaşıma göre 2022 Türkiye'nin trend müzik videoları şu şekilde:
Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem – Salıncak
TARKAN- Geççek
Sefo, Capo – ISABELLE (Official Video)
Canbay & Wolker – Leylim Yar (Official Video)
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici- Rastgele
Sefo – Tutsak (prod. by Aerro)
Sefo – Affettim (prod. by Aerro)
KÖFN- Bi' Tek Ben Anlarım (Official Video)
UZI – ARASAN DA
Ayaz Erdoğan – Hep mi Ben?
Peki, siz YouTube Türkiye Trend listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!