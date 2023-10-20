YouTube'a Yapay Zeka Özelliği Geliyor

Google, YouTube'a yapay zeka teknolojisiyle yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, sevdikleri sanatçıların sesini kullanarak istedikleri şarkıyı dinleyebilecekler. Henüz test aşamasında olan özellik, telif hakkı ve etik sorunları nedeniyle kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunuldu.

Teknoloji devi Google, son dönemlerin parlayan yıldızı konumundaki yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlara devam ediyor. Şirket, video paylaşım hizmeti olan Youtube'a yeni bir özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Özellik, dilediğiniz sanatçının sesini kullanabilmenize olanak sağlayacak. İşte detaylar

Youtube, yapay zeka ile zenginleşmeye devam ediyor!

Youtube'a kazandırılacak olan yeni yapay zeka özelliğiyle birlikte kullanıcılar, sevdikleri sanatçıların sesini kullanarak diledikleri şarkıyı dinleyebilme olanağına sahip olacaklar. Örneğin dilediğiniz bir Münir Nurettin Selçuk eserini, Diva Bülent Ersoy'un eşsiz sesiyle dinleyebileceksiniz. Ayrıca kendi bestelediğiniz bir şarkıya, dilediğiniz sanatçının yorumunu katabileceksiniz.

Henüz test aşamasında olan bu özellik, henüz oldukça kısıtlı bir kullanıcı grubunun kullanımına sunuldu. Karşılaşılabilecek telif hakkı ve etik sorunları için çözüm arayışında olan platform, devrim niteliğindeki bu yeni güncellemesini kısa vadede kullanıcı deneyimine sunabilecek gibi görünmüyor.

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Google'ın atmış olduğu bu önemli adım, hem yapay zeka teknolojisinin geleceği hem de müzik endüstrisi için son derece önemli. YouTube platformuna kazandırılacak olan bu özelliğin özellikle bestekarların işini büyük ölçüde kolaylaştırılacağı düşünülüyor. Zira dev sanatçıların da aralarında bulunduğu sonsuz bir ses arşivi, herkese açık hale getirilecek.

Peki, sizler bu gelişmeyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce dev şirket, karşılaşılabilecek olan telif hakkı davaları için nasıl bir önlem alabilir? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.