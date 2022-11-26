Yılların gizemi deşifre oldu! İşte CoD Ghost'un maskesiz hali

Call of Duty: Modern Warfare serisi ile adını duyduğumuz olduğumuz Simon "Ghost" Riley, oyunun en gizemli karakterlerinden birisi. Öyle ki taktığı maskeyle yüzünü gizleyen karakterin, modellenmiş bir suratı sosyal medyaya sızdırıldı.

Ghost'un maske altındaki yüzü ortaya çıktı

Call of Duty: Modern Warfare II, yenilenmiş grafik ve hikayesiyle oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Öyle ki oyunun senaryosunda yer alan tüm karakterler, yeniden modellendi. Bunun üzerine oyunun kaynak dosyalarını inceleyen bir Reddit kullanıcısı, serinin en gizemli karakterlerinden biri olan Ghost'un maske altındaki yüzünü ortaya çıkardı.

COD: Modern Warfare II kaynak dosyalarına bakıldığında, aslında Ghost karakterinin maske altındaki yüzünün modellendiğini ancak oyun içerisinde gösterilmediği ortaya çıktı. Bununla beraber Modern Warfare serisinin merak uyandıran gizemi de çözülmüş oldu.

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Geliştirici şirket Activision'ın Ghost'un suratını yavaşça gün yüzüne çıkardığını söylemek mümkün. Öyle ki yenilenmiş COD: MW II'nin meşhur ekibi Task Force 141, bir görev için toplanıp hazırlık yapıyor ve Ghost da maskesini çıkarıyor. Ancak karakterin yüzünün görülmediğini belirtelim.

Oyunun kaynak dosyasında bulunan modellemenin gerçekten Ghost'a ait olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Gerçek olduğunu düşünürsek oyuna eklenme ihtimali oldukça yüksek.

Call of Duty: Modern Warfare II sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (en güncel sürüm)

İşlemci: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

Ekran kartı: DirectX 12.0 uyumlu sistemlerde NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

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