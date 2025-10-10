Haberler

Yerli KarguFPV Dronu İlk Mühimmatlı Testinde Tam Hedefi Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM tarafından geliştirilen milli kamikaze FPV dron KarguFPV, zırh delici harp başlığı ile gerçekleştirdiği ilk mühimmatlı patlatma testinde zırhlı aracı tam isabetle vurdu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'de ilk kez bu tür bir FPV'yi başarıyla test ettiklerini açıkladı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen milli kamikaze FPV dron KarguFPV, zırh delici harp başlığı ile gerçekleştirdiği ilk mühimmatlı patlatma testinde, zırhlı aracı tam isabetle vurdu.

STM tarafından anti-personel harp başlığı ile sahaya çıkarılan KarguFPV, zırh delici harp başlığı ile ilk mühimmatlı patlatma testine çıktı. KarguFPV, belirlenen zırhlı araç hedefini, ilk test atışında tam isabetle vurdu. Hedefini noktasal hassasiyetle vuran KarguFPV'nin zırhı başarıyla deldiği görüldü.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEST ETTİK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, güvenilir, çevik ve yüksek etkili çözümleri en kısa sürede sahaya sunduklarını belirterek, "Bu doğrultuda, otonomi, görüntü işleme ve yapay zeka kabiliyetlerimizi FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştiriyoruz. Farklı faydalı yüklerle donattığımız KarguFPV'de zırh delici harp başlığını kullanmaya başladık. Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV'yi başarıyla test etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title