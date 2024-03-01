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Yeni Renault Duster Türkiye'de üretilecek

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Dacia Duster'ın yeni versiyonu olan Renault Duster, Türkiye'de üretilecek ve farklı motor seçenekleri ile sunulacak.

2010 yılından bu yana otomotiv endüstrisinde önemli bir yer edinen Dacia Duster, uygun fiyatlı SUV konsepti ve teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazandı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda, artık Türkiye'de Renault Duster olarak göreceğimiz Dacia Duster'ı yerinde inceledik.

Türkiye'de üretilecek yeni Renault Duster nasıl görünüyor?

Dacia Duster, dört farklı motor seçeneği ile geliyor. İlk olarak, 1.0 Turbo motor seçeneği bulunuyor. Bu motor, 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanla birlikte sunulan bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. İkinci seçenek olan 1.3 Turbo motor ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork sağıyor. Bu motor, hem otomatik hem de manuel şanzımanla ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemiyle sunuluyor.

Dizel seçenek olarak sunulan 1.5 Blue dCi motor, 115 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Hem 4×2 hem de 4×4 çekiş sistemiyle sunulan bu motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. Son olarak, LPG'li 1.0 Turbo ECO-G motor seçeneği de bulunan bu motor 100 beygir güç ve 170 Nm tork üretirken, sadece 4×2 çekiş sistemine sahip ve yakıt tüketimi 7,4 litre.

Dacia Duster, SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç farklı donanım paketi ile sunuluyor. Comfort, temel donanım seviyesini sunarken, Prestige Plus ise en üst düzey özellikleri içeriyor. Aracın üst donanımlarında ise ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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