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Yeni Korku Oyunu Still Wakes The Deep Merak Uyandırıyor

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Yeni bir korku oyunu, kısa sürede büyük dikkat çekmeyi başardı. The Chinese Room isimli stüdyo tarafından geliştirilen Still Wakes The Deep, yeni bir fragmanla gün yüzüne çıktı. 18 Haziran'da çıkış yapacak korku oyunu, grafikleri ve gerilimli dünyasıyla merak uyandırıyor.

Still Wakes The Deep ne zaman çıkacak?

1975 yılında İskoçya kıyılarındaki bir petrol platformunda geçen Still Wakes The Deep, oyuncuları ölümcül bir durumun içine bırakıyor. İletişimin kesildiği ve silahların olmadığı bir ortamda, oyuncular hayatta kalmaya çalışacak. Bu kapsamda zekanızı kullanmalı ve kayıp mürettebatı aramalısınız.

Tek oyunculu korku oyunu; Steam ve Epic Games Store üzerinden PC ve PlayStation 5, Xbox Series X/S'e sunulacak. Ayrıca ve Xbox Game Pass'e ise çıkış yaptığı gün eklenecek. Bu da 18 Haziran itibarıyla Game Pass abonelerinin oyunu deneyebileceğini gösteriyor.

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Haziran ayındaki lansman öncesinde yayınlanan yeni fragman, oyuncuların nelerle karşılaşabileceğini gözler önüne serdi. Oldukça ürpertici ve gerilim dolu bir atmosfere sahip olan yapım, bu fragmanla birlikte hikayesini de ortaya koymuş oldu.

The Chinese Room aslında son yıllarda oldukça dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Paradox Interactive'den Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2'nin geliştirilmesini üstlenen stüdyo, önemli işler başardı.

Korku oyununun 18 Haziran tarihinde konsol ve PC için çıkış yapacağını hatırlatmak gerekiyor. Yapımın şimdiden büyük ilgi uyandırdığını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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