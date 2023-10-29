Yeni iPhone SE 4 Özellikleri ve Detayları

Dünya'da her geçen gün artan iPhone fiyatları ile birlikte kullanıcılar uygun fiyatlı modellere olan ilgisini arttırdı. Yeni iPhone SE 4 ise merak konusu oldu. İşte yeni modelin özellikleri ve detayları...

Dünya'da her geçen gün artan iPhone fiyatları ile birlikte kullanıcılar uygun fiyatlı modellere olan ilgisini arttırdı. Bununla birlikte en çok merak edilen cihazlardan biri de iPhone SE 4 oldu. Peki yeni iPhone SE 4 bizlere neler sunacak? Dinamik ada gerçekten gelecek mi? İşte detaylar…

Yeni iPhone SE 4 bir devrim mi yoksa sadece eski görünümlü bir cihaz mı?

iPhone SE ilk çıkış yaptığı tarihten itibaren herkesin merakla takip ettiği bir cihaz serisi oldu. Kullanıcılar uygun fiyata yüksek performanslı cihaz almak istediğinde karşılarına ilk çıkan iPhone modellerinden biri olan SE yeni serisi ile merak konusu olmaya devam ediyordu. Özellikle bir "hayal kırıklığı" olan SE 3 modelinin ardından.

İlk iPhone SE modeli iPhone 7 serisinden biraz önce 1 Nisan 2016 tarihinde tanıtıldı. O dönem iPhone 5 kasası ve iPhone 6 işlemcisi ile dikkatleri üzerine çeken SE birçok kullanıcı için "ucuza iPhone" mottosu ile samimi geldi. Çıktığı dönem trend olmasa da herkes tarafından bilinen bir cihazdı ve birçok kullanıcı merakla cihazı inceledi.

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Daha sonra 2020 yılında serinin 2. cihazı olan SE 2 piyasaya sürüldü. Bu cihaz iPhone 8 kasasına sahip olurken iPhone 11 işlemcisi kullanması ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak eski nesil Touch ID, orta tuş, küçük ekran ve gerçekten sorunlu bir bataryaya sahip olması ilk başta mutlu olan kullanıcıları daha sonra üzmeye ve erkenden cihaz değişikliğine itti. 2 sene sonra piyasaya çıkan SE 3 ise sadece bir hayal kırıklığı oldu çünkü neredeyse her şey aynı sayılırdı.

Şimdi çıkacak olan model içinse fiyatlar bu kadar yükselmişken kullanıcılar umut dolu. Çünkü yeni SE modelinde biraz iPhone 14 serisinden biraz da iPhone 15 serisinden esintiler bekleniyor. Yeni çıkacak olan modelin özellikleri Twitter üzerinde Anthony isimli bir hesap tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre yeni iPhone SE 4 özellikleri şöyle olacak:

5.4 inch FHD+ Oled Display

A16 bionic

12mp camera

2227mah battery

4gb ram & 128/256gb storage

Face ID

En çok merak edilen konu ise Dinamik Ada özelliğinin gelip gelmeyeceği. Konuyla ilgili olarak gelen raporlar iPhone SE 4'ün daha çok X veya XR modeline benzer bir tasarıma sahip olacağı. Ayrıca Dinamik Ada özelliğinin yeni yapılacak olan ekran panelleri ile birlikte maliyeti arttırması sebebiyle bu özelliğin gelmesi beklenmiyor. İlerleyen günlerde daha kesin bilgiler gelmeye başlayacaktır.