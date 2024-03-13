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Yeni Final Fantasy oyunu PC için de gelecek mi?

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Son dönemde büyük popülerlik kazanan Final Fantasy 16, yakın zamanda PC platformu için de çıkacak. İşte detaylar...

Gelen son bilgilere göre, rol yapma oyunu Final Fantasy 16 PC için de çıkacak. Şu an optimizasyon aşamasında olduğu söylenen yapım, bu gelişmeyle konsol sahibi olmayan birçok kişiyi sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde de Xbox'a çıkan oyunun, sahip olduğu oyuncu sayısının giderek arttığı gözlemleniyor. Oyunun ünlü yapımcısı Naoki Yoshida ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, PC iddialarını doğruladı ve çıkış için oldukça kısa bir zaman kaldığı müjdesini verdi. İşte tüm detaylar…

Final Fantasy 16, PC platformuna geliyor

Çalışmalarının son aşamasına geldiklerini belirten Yoshida, oyunun stabil bir şekilde çalışmasını sağlayacak minimum sistem gereksinimlerini belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Bu sürecin kullanıcıların sağlıklı bir oyun deneyimi yaşayabilmesi için çok önemli olduğu belirten yapımcı, oyunun grafik kalitesinden ötürü nispeten yüksek performansa sahip bir bilgisayar donanımı gerektireceğinin de altını çizdi.

Ayrıca oyunun yükleme sürelerini azaltmak adına SSD harddisk kullanılmasını önereceği, HDD kullanımında ise istenen deneyimin elde edilemeyebileceği konuşuluyor. Yoshida oyun için kesin bir çıkış vermekten kaçınsa da, 1 yıldan kısa süre içinde bunun gerçekleşeceğini açıkladı. Bundan önce ise yapımın bir demo sürümünün çıkması bekleniyor. Oyunun The Rising Tide isimli yeni DLC'sinin de önümüzdeki bahar aylarında bizlerle buluşacağını hatırlatalım.

Bir döneme damgasını vuran oyun geri dönüyor! Hem de ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Final Fantasy 16 oynamaya değer bir oyun mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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