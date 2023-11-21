Huawei'nin akıllı üretkenlik için tasarlanan MateBook serisine dahil olan yeni dizüstü bilgisayar MateBook 14s, estetik tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. 3:2 en boy oranına ve 2.5K dokunmatik FullView ekrana sahip olan bilgisayar, yüksek performans için yeni nesil Intel Core H serisi işlemciyle çalışıyor. Ayrıca Huawei Sound desteğiyle ses kalitesi iyileştirilmiş ve arka aydınlatmalı klavyesiyle yazma işleri kolaylaştırılmıştır.

Yeni 14,2 inç Huawei MateBook 14s, Türkiye'de ön satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, akıllı üretkenlik için tasarlanan MateBook serisine dahil yeni dizüstü bilgisayar, estetik tasarımı, yenilikçi özellikleri ve akıllı deneyimi yüksek performansla bir araya getirmeye devam ediyor.

MateBook 14s, 3: 2 en boy oranına ve 2.5K dokunmatik FullView ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 13. Nesil Intel Core H serisi işlemci ile çalışıyor.

Huawei Sound desteği ile tweeter ve wooferlara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi.

Böylelikle tiz ve bas seslerin daha kaliteli aktarılması da sağlanıyor. 1,5 milimetrelik tuş hareket alanı sağlayan arka aydınlatmalı klavyesi ile Huawei MateBook 14s'de yazma işleri kolaylaştırıyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla işbirliği yapabilmesi, Huawei MateBook 14s'i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için ideal bir araç haline getiriyor.

Çok yönlü performans için yenilikçi teknoloji

Huawei MateBook 14s, şık ve hafif gövdesinde üstün performansı bir araya getiriyor. Yeni 13. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris X tümleşik grafiklerle yapılandırılan MateBook 14s, 1 TB NVMe PCle SSD ile kullanıcıların üretken kalmalarını, yaratıcılığı serbest bırakmalarını ve kolaylıkla çoklu görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. Huawei Dual Shark Fin fan sistemi, verimli ve sessiz bir soğutma performansı için daha da geliştirildi.

Yüksek performansın yanı sıra Huawei MateBook 14s, 60Wh yüksek kapasiteli pil ile çok uzun pil ömrü sunuyor, hafif 90 W güç adaptörüyle birleştiğinde dizüstü bilgisayar, 30 dakikalık şarjla yüzde 50 batarya doluluğu sunabiliyor.

Söz konusu yeni dizüstü bilgisayar, Huawei'nin sunduğu "Super Device" özelliğiyle akıllı telefonlar, tabletler, monitörler veya diğer cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği ile Huawei'nin yenilikçi çoklu cihaz bağlantı özelliklerini genişletiyor.

Kullanıcılar, basit bir dokunuşla dizüstü bilgisayarı bir akıllı telefona bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda iki cihazı kullanarak mobil ara yüzü dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bilgisayarı bir tablete bağlayarak ve onu dijital bir tuval olarak kullanıp yaratıcılığı ortaya çıkarabiliyor. Huawei MateBook 14s, yakındaki kulaklıklara da bağlanabiliyor.