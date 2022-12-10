Yaşadığınız şehre meteor düşerse ne olur? Bu uygulama gösteriyor

Kıyamet senaryoları her zaman popüler olmuştur. Dünya'da büyük bir deprem yaşanması, yanardağ patlaması ya da meteor düşmesi her zaman merak edilen film senaryolarının başında gelmiştir. Peki Dünya'ya düşecek bir meteorun yaratacağı muhtemel etkiyi öğrenmek ister miydiniz? İşte bu site "meteor düşerse ne olur?" sorusunu sizler için yanıtlıyor.

İstanbul'a düşecek bir meteor nasıl bir etki yaratır?

Neal.fun isimli çevrim içi simülasyon sitesi seçtiğiniz bir yere meteor göndermenizi ve olası sonuçları görmenizi sağlıyor. Dünya'da herhangi bir bölgeyi seçebileceğiniz uygulama içerisinde, gök taşının boyutlarını, hızını ve hangi materyalden oluştuğunu seçebiliyorsunuz.

Bu kıyamet senaryosunu İstanbul'a uyarladığımızda; Haliç'e düşecek bir meteorun yaratacağı etkiyi görmüş olduk. 500 metre çapında altından oluşan bir meteorun 45 derecelik açı ile saniyede 17 kilometrelik hızla çarpması durumunda geriye 16 kilometre genişliğinde bir krater bırakıyor.

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43 gigatonluk TNT'nin patlaması ile eşdeğer bir etki bırakması beklenen meteor çarpması aynı zamanda 23 kilometre çapında bir ateş çemberi yaratıyor. Bunların yanı sıra çarpma etkisinin 7.6 büyüklüğünde bir depreme ve oldukça güçlü rüzgarlara neden olacağı da tahmin ediliyor.

Asteroid Launcher uygulaması bu tür uygulamalarla tanınan Neal Agarwal tarafından ortaya konuyor. Agarwal'ın amacı, olasılığı oldukça düşük ve ilginç zihinsel ikilemleri harmanlayarak bu tür etkileşimli deneyler yaratmak. Uzayın derinliklerinde gezmek ya da Bill Gates'in sahip olduğu parayı harcamak da Agarwal'ın oluşturduğu uygulamalardan bazıları.

Agarwal, oldukça detaylı bir şekilde hazırladığı bu meteor senaryosunda ise NASA, Lancaster Üniversitesi ve Southampton Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından hazırlanan hakemli bir doktora tezini baz alıyor. Gerçeğe oldukça yakın olduğu tahmin edilen bu senaryolar aynı zamanda oldukça da korkutucu.

Neyse ki önümüzdeki yüz yıl ve sonraki süreçte Dünya'ya çarpacak bir asteroit bulunmuyor. Siz de "Dünya'ya meteor düşerse ne olur?" sorusunu merak ediyorsanız bu simülasyon üzerinden sonuçları görebilirsiniz.? Aynı zamanda aldığınız sonuçları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.