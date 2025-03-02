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Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi? Dr. Berk Çağdaş yanıt verdi
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MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, otomotiv sektöründeki dijitalleşme ve yapay zeka dönüşümünü değerlendirdi. Çağdaş, otomobil endüstrisinin artık sadece mekanik bir üretim sürecinden ibaret olmadığını, yazılım ve teknolojinin büyük bir yer kapladığını vurguladı.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, otomotiv sektöründeki yenilikleri ve dönüşüm süreçlerini değerlendirdi. Dijitalleşme ve yapay zekanın sektörde büyük bir değişim yarattığını belirten Çağdaş, otomobil endüstrisinin artık sadece mekanik bir üretim sürecinden ibaret olmadığını, yazılım ve teknolojinin büyük bir yer kapladığını vurguladı.

Araçların eskiden sadece bir ulaşım aracı olarak görüldüğünü ancak günümüzde akıllı teknolojilerle entegre birer cihaz haline geldiğini ifade eden Çağdaş, özellikle bağlantılı araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka destekli sistemlerin sektörde çığır açtığını söyledi. Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde dünyadan geri kalmadığını belirten Çağdaş, yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarının önemine de dikkat çekti.

KARİYERİNDEKİ KIRILMA NOKTASI

Kendi kariyer yolculuğundan da bahseden Dr. Berk Çağdaş, bankacılık sektöründen reel sektöre geçişinin önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getirdi. Finans dünyasından otomotiv sektörüne geçiş sürecinin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten Çağdaş, bu deneyimin yönetim anlayışını ve iş yapış biçimini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

"DİJİTAL TEST SÜRÜŞLERİ, FİZİKSEL TEST SÜRÜŞLERİNDEKİ HAZZI VERMEZ"

Son dönemde otomotiv sektöründe dijitalleşmenin etkisiyle test sürüşlerinde de yeni yöntemler geliştirildiğini belirten Çağdaş, dijital test sürüşlerinin fiziksel test sürüşleriyle kıyaslandığında aynı deneyimi sunmadığını vurguladı. Müşterilerin, araçları sanal ortamda deneyimleyebilmesinin büyük bir yenilik olduğunu ancak sürüş hissiyatını tam anlamıyla vermediğini söyledi.

Çağdaş, otomotiv sektörünün geleceğinde yazılımın ve yapay zekanın daha fazla rol oynayacağını ve müşteri deneyimlerinin de buna göre şekilleneceğini ifade ederek, Türkiye'nin bu alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Teknoloji
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