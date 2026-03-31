Yapay zeka 'Suçlu' dedi, hayatı karardı

Amerika Birleşik Devletleri, son yılların en büyük adli hatalarından birini konuşuyor. Tennessee'li beş torun sahibi Angela Lipps, hatalı bir yüz tanıma eşleşmesi sonucu "banka dolandırıcılığı" suçlamasıyla tutuklanarak aylarca hapis yattı. Mart 2026 itibarıyla hukuk mücadelesi başlatan Lipps; evini, işini ve sağlığını kaybetti.

KUZEY DAKOTA'DAKİ OLAYIN FAİLİ OLARAK TUTUKLANDI

The People'ın haberine göre olaylar, Nisan 2025'te Kuzey Dakota'da sahte kimlikle yapılan banka dolandırıcılıklarıyla başladı.

Sahte bir ABD Ordusu kimliği kullanarak hesaplardan binlerce dolar çeken şüphelinin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini Clearview AI adlı yapay zeka sistemine yükledi. Sistem, suç mahalliyle hiçbir bağı olmayan Angela Lipps'i şüpheli olarak belirledi. 14 Temmuz 2025'te federal ajanlar, 50 yaşındaki Lipps dört küçük torununa bakarken evine silahlı baskın düzenledi. Hiç gitmediği bir eyalette işlenen suçun firarisi olarak kelepçelenen talihsiz kadın, kefaletsiz olarak hapse atıldı.

3 AYDAN FAZLA HAPİS YATTI

Lipps, 108 gün boyunca Tennessee ve Kuzey Dakota'daki hapishanelerde tutuldu. Ekim ayı sonunda avukatlarının sunduğu kanıtlar ise skandalı gözler önüne serdi: Lipps, suç işlendiği sırada 1500 mil uzaktaki Tennessee'de alışveriş yapıyordu.

Talihsiz kadının sosyal güvenlik ödemelerini kendi yaşadığı bölgeden aldığı da resmen kanıtlanınca dava dakikalar içinde çöktü ve suçlamalar düşürüldü.

"HATALAR ZİNCİRİ" İTİRAF EDİLDİ

Fargo Polis Şefi Dave Zibolski, yaptığı açıklamada acı bir itirafta bulundu: "Yapay zekaya aşırı güvenildi ve yeterli insan doğrulaması yapılmadı."

Lipps'in seyahat kayıtlarını kontrol etmek gibi en temel polislik adımlarının atlandığı ortaya çıktı. Ancak bu itirafa rağmen Lipps'e resmi bir özür dilenmedi.

TEKNOLOJİ MAĞDURU OLDU

25 Aralık 2025'te özgürlüğüne kavuşan Angela Lipps için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Hapisteyken; evini ve arabasını kaybetti, işinden oldu ve köpeğini yitirdi. Ayrıca ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

KAYITLARA GEÇEN 9. VAKA

Bu vaka, ABD'de yüz tanıma hataları nedeniyle kayıtlara geçen 9. haksız tutuklama oldu. Lipps'in avukatları, denetimsiz teknolojinin bir hayatı nasıl mahvettiğini kanıtlamak üzere ağır bir tazminat ve insan hakları davası açmaya hazırlanıyor.