Yapay Zeka Street Fighter Oyununda Şampiyon Oldu

Yapay zeka özellikle son bir yılda çok büyük bir ilerleme kaydetti. Tüm bunlara karşın insan ile yapay zeka karşılaşmaları hala büyük ilgi topluyor. Ancak bu sefer yapay zeka Go, Satranç gibi oyunlarda değil Street Fighter ile karşımızda. Burada önemli olan ise yapay zekanın bu oyunu sadece iki gün içerisinde öğrenmesi.

Öğrenebilen yapay zeka teknolojisi ve Street Fighter

Aslında yapay zeka zaten bugün promtlar ile verdiğimiz bilgiler ya da internet aracılığıyla zaten öğrenebiliyor. Ancak burada oyun oynayarak bunu öğrenen bir yapay zeka var. Bir tür pekiştirme yapabilen ve kısa sürede öğrenebilen bu teknolojinin arkasında ise Faz Değişim Belleği yer alıyor. Faz Değişim Belleği teknolojisi yani PCM, aslında 1960 yılında IBM tarafından bulundu. Bildiğimiz CD teknolojisinin temeli olan bu bellekler, günümüz flash belleklerinden bile daha hızlı bir yapıda.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi araştırmacıları ise PCM kalıcı hafıza sistemine göre hazırlanan bu yapay zekayı Street Fighter Champion Edition II oyunu için eğitti. Bunun için en zor modda bilgisayarla maç yapan yapay zeka sadece iki gün içerisinde hazır hale geldi.

Karşısına Street Fighter şampiyonu çıkarılan bu yapay zeka, şampiyonu yenmeyi başardı. Araştırma makalesinde yapay zekanın bu pekiştirme özelliği ön plana çıkarılıyor. Bilim insanlarına göre makine öğrenimi, robot teknolojileri gibi konularda PCM destekli yapay zeka teknolojisi bir fark yaratma ihtimaline sahip.

Yapay zekaya içinizi dökerken dikkat: Konuşmalarınızı ifşa edebilir!

Yapay zeka daha ilk olarak Depp Blue ile Garry Kasparov karşısına çıkmış ve sonunda dünya şampiyonu satranç ustasını yenmeyi başarmıştı. Son zamanlarda ise dünyanın en önemli strateji oyunlarından Go, yapay zekanın kıskacı altında. Go şampiyonları bir bir yapay zeka yenilgisini tadıyor.

Peki yapay zeka teknolojisinden korkmamız mı gerek yoksa bu gelişimi alkışlamamız mı gerekli? Yorumlarınızı bekliyoruz.