Yapay zeka şirketi OpenAI'ın kurucusu Sam Altman neden görevden alındı?

OpenAI'ın CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından "iletişimlerinde tutarlı bir şekilde dürüst olmamakla" suçlanarak Cuma günü görevden alındı.

OpenAI'ın kurucu ortağı ve Ceo'su Sam Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından "iletişimlerinde tutarlı bir şekilde dürüst olmamakla" suçlanarak Cuma günü görevden alındı.

Altman'dan birkaç dakika sonra şirketin diğer kurucu ortağı Greg Brockman da yönetim kurulundan alındı ve daha sonra şirketteki görevinden istifa etti.

Ardından Jakub Pachocki, Aleksander Madry ve Szymon Sidor adlı üç kıdemli araştırmacı da görevlerinden ayrılma kararı aldı.

San Francisco merkezli şirketin baş teknolojisi sorumlusu Mira Murati, Cuma günü geçici olarak Ceo'luk görevini devraldı.

Bu sabah canlı yayın platformu Twitch'in kurucu ortağı Emmett Shear'in göreve getirildiği duyuruldu.

Altman'ın ise yeni bir yapay zeka araştırma ekibini yönetmek üzere Microsoft ekibine katıldığı açıklandı.

Bu hızlı gelişmeler Silikon Vadisi'nde büyük bir sarsıntı yarattı. Teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, ChatGPT adlı sohbet robotunu geliştiren ve "yapay zekanın güvenilir yüzü" olduğu söylenen Altman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

Peki hafta sonu boyunca tam olarak neler yaşandı?

Olaylar nasıl gelişti?

Süreç, OpenAI'ın web sitesinde yayımlanan ve "yönetim kurulunun artık Altman'ın liderlik yeteneğine güvenmediği" ve şirket için yeni bir liderin "gerekli" olduğu belirtilen açıklamayla başladı.

Açıklamada Altman'ın, "iletişiminde tutarlı bir şekilde dürüst olmadığı ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği" söylendi.

38 yaşındaki Altman'ın hangi konularda dürüst olmadığı veya yönetim kurulundan bir şey gizleyip gizlemediği bilinmiyor.

Altman Cuma günü sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şirkette geçirdiği zamanı çok sevdiğini söyledi, "Benim için ve umarım biraz da dünya için dönüştürücü bir deneyimdi. Böylesine yetenekli insanlarla çalışmayı çok sevdim" dedi.

Altman'ı destekleyerek görevinden istifa eden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'a göre olaylar birkaç saat içinde, aceleyle organize edilen Google Meet video konferans görüşmeleri üzerinden gelişti.

Brockman, Altman ve kendisinin "şokta olduğunu" ve "halen ne olduğunu anlamaya çalıştığını" söyledi.

Başta Microsoft olmak üzere OpenAI yatırımcıları, hafta sonu boyunca Altman'ı yeniden göreve getirme girişimlerinde bulundu, ancak başarısız oldu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Altman'ın OpenAI'ya dönüşü, yeni bir yönetim kuruluna ve yapısına bağlıydı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Altman'ın eski OpenAI meslektaşlarıyla yeni bir şirket kurma seçeneğini değerlendirdiği de söyleniyordu.

San Francisco merkezli teknoloji endüstrisi yayını Information, Eylül ayında yaptığı bir haberde Altman'ın Apple'ın eski tasarım başkanı Jony Ive ile yeni bir yapay zeka cihazı geliştirmeyi düşündüğünü öne sürmüştü.

Kararı alan yönetim kurulu üyeleri kim?

OpenAI'ın yönetim kurulunda Altman ile Brockman'ın dışında dört kişi daha bulunuyor.

Bunlar, şirketin baş bilim insanı İlya Sutskever, bağımsız yöneticiler Quora Ceo'su Adam D'Angelo ile teknoloji girişimcisi Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nden Helen Toner.

Cuma günü yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, "OpenAI, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlaması hedefiyle kuruldu. Yönetim kurulu bu misyona hizmet etmek konusunda kararlı. Sam'in OpenAI'ın kuruluşuna ve büyümesine yönelik yaptığı pek çok katkı için minnettarız" denildi.

Böylesine küçük bir ekibin bu kadar hızlı bir şekilde karar alması alışılmadık bir durum.

Altman hakkında, "iletişiminde tutarlı bir şekilde dürüst olmadığı" yönündeki ifadeyle ne demek istendiği de henüz bilinmiyor.

BBC Teknoloji Editörü Zoe Kleinman, satır aralarını okuduğunda Altman'ın yönetim kurulundan bir şeyler gizlemiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Kleinman'a göre ortalıkta bu yönde birçok söylenti dolaşıyor, ancak henüz net bir bilgi yok.

Yeni CEO Emmet Shear kim?

OpenAI'nin yeni CEO'su Emmett Shear, canlı yayın platformu Twitch'in eski CEO'su ve kurucu ortağı.

OpenAI çalışanlarına gönderilen bir bilgilendirme metninde Shear'in, "OpenAI'yı ileriye götürecek eşsiz bir beceri, uzmanlık ve ilişkiler karışımına" sahip olduğu belirtildi.

Şu anda dünyanın en güçlü yapay zeka şirketlerinden birinin başında olmasına ve yapay zeka konusunda kendini "iyimser" olarak tanımlamasına rağmen Shear, teknolojinin yarattığı potansiyel varoluşsal tehditle ilgili endişelerini de dile getiriyor.

Haziran ayında Logan Bartlett Show adlı podcaste verdiği demeçte Shear, yapay zeka teknolojisinin denetimsiz bir şekilde kendini geliştirme kapasitesinden endişelendiğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Shear yeni işinin, "hayatta bir kez elde edilebilecek bir fırsat" olduğunu söyledi.

Ancak Altman'ın görevden alınma sürecinin "çok kötü idare edildiğini" belirten Shear, "güvenimiz ciddi şekilde zedelendi" dedi.

Shear aynı zamanda göreve gelmeden önce Altman'ın ayrılışının gerekçelerini araştırdığını, bunun güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını vurguladı.

Süreç hakkında bağımsız bir inceleme başlatacağını söyleyen Shear, şirketin yönetiminde ve liderlik ekibinde reform yapılacağını belirtti.

Tepkiler ne oldu?

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından Altman, pek çok kişi tarafından yapay zeka endüstrisinin "en parlak yıldızı ve sözcüsü" olarak tanınmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre OpenAI çalışanları Altman'ın görevden alınmasının yaklaşmakta olan 86 milyar dolarlık hisse satışını etkileyebileceğinden endişeleniyor.

Aynı zamanda pek çok çalışan sosyal medyada "OpenAI, insanları olmadan hiçbir şey değildir" diyerek yönetim kurulu kararına tepki gösteriyor.

Microsoft'un da aralarında bulunduğu OpenAI yatırımcıları arasında da huzursuzluk olduğuna inanılıyor.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, "OpenAI ile ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Microsoft, uygulamalarında OpenAI teknolojisi kullanıyor.

Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri de şimdiye kadar Altman'ı destekledi.

Eski Google CEO'su Erci Schmidt, Altman'ı "kahramanım" diye tanımladı.

Schmidt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sıfırdan 90 milyar dolar değerinde bir şirket kurdu ve dünyamızı sonsuza kadar değiştirdi. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben ve milyarlarca insan onun gelecekteki çalışmalarından faydalanacağız, bu tek kelimeyle inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

OpenAI, önemli yatırımlar alan, zirvede bir şirket olarak görülüyor

Neredeyse bir yıl önce kullanıma açılan ChatGPT milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Altman, birkaç gün önce ChatGPT'nin "talep artışını" karşılamakta zorlandığını ve üst düzey abonelik hizmetine yönelik kayıtları duraklatmak zorunda kaldığını söylemişti. Ancak bunun son gelişmelerle bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.