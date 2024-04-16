Yapay Zeka, Öğrencilerin Ödev Alışkanlıklarını Değiştiriyor

Chatgpt gibi sohbet botlarının hayatımıza girmesiyle eğitim alışkanlıkları da değişti. Öğrencilerin geçtiğimiz yıldan bu yana matematikten edebiyata kadar farklı ödevlerini yapay zekaya yaptırdığı gözlemlendi.

Chatgpt ile ödev yapanların sayısında büyük artış

Makale takip platformu Turnitin'in yeni raporuna göre, öğrenciler projelerinde neredeyse tamamen yapay zekaya yönelmiş durumlarda. Rapor, yapay zeka tarafından oluşturulan ödev sayısının giderek yaygınlaştığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl Turnitin'e gönderilen 200 milyondan fazla makalenin yüzde 11'inden fazlasında yapay zeka tespiti yapıldı. Bu yazıların en az yüzde 20 oranında yapay zeka tarafından yazılmış bölüme sahip olduğu ortaya çıktı.

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Rakamlar her ay gitgide büyüyor. Örneğin, tüm makalelerin yaklaşık yüzde 3'ünde en az yüzde 80 oranında yapay zekalı metinler tespit edildiği belirtildi. Bu, yapay zeka araçlarına dayanan 6 milyondan fazla ödev anlamına geliyor.

Yapay zekalı çalışmaların toplam oranı ise nispeten küçük. Ancak Turnitin, öğrencilerin yazı hazırlama süreçlerinde yapay zeka kullanımına işaret eden başka araştırmalara da dikkat çekti. ABD'de yürütülen bir araştırma, öğrencilerin neredeyse yarısının ChatGPT gibi sohbet botlarını düzenli olarak kullandığını ortaya koydu.

Ayrıca ABD'deki öğrencilerin dörtte üçü, okullarında yasak olmasına rağmen ChatGPT kullanmaya devam ediyor. Rapor, yapay zeka tespit araçlarının doğrudan yasaklama olmadan bu sorunu ele alabileceğini de dile getirdi. Ancak ödev alışkanlıklarının zamanla değişeceği düşünülüyor.

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