Yapay Zeka ile Uçak Türbülansı Engelleniyor
Bilim insanları, yapay zeka kullanarak uçak yolculuklarındaki türbülans sorununu çözdüklerini duyurdu. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yeni sistemin uçak kontrollerine entegre edileceğini ve olası türbülansı milisaniyeler içinde önceden hesaplayarak uçağın konumunu ayarlayacağını bildirdi.
BİLİM insanları, yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.
Bilim insanları, uçak yolculuklarında yolcuları sarsarak korkmalarına neden olan türbülans sorununa çare bulduklarını duyurdu.
Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka sistemini uçağın kontrollerine dahil edeceklerini bildirdi. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak olası türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içinde ayarlayacağı kaydedildi. Yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği belirtildi.