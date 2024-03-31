Yapay Zeka, Doktorları Geride Bıraktı: ChatGPT 10 Kat Daha Hızlı

Son yıllarda gelişen yapay zeka teknolojileri, hayatımızın hemen yer yerine yerleşmiş durumda. Sorduğunuz her türlü soruya yanıt verebilen sohbet robotlarından oyunlar yaratan yapay zeka sistemlerine; 3D modeller üreten yazılımlardan doğal afet tahminleri yapan araçlara kadar geniş bir yelpazede yapay zeka uygulamaları hayatımızın bir parçası haline geldi.

Yapay zeka, yıllar geçtikçe sağlık alanında da yaygınlaşıyor. Her ne bu kadar bu konuda endişe duyulsa da çalışmalar yapılıyor. Son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, sohbet botu ChatGPT ile doktorları karşılaştırdı. Sonuç ise tahmin edildiği gibi oldu. İşte ayrıntılar…

ChatGPT, doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı

"Acta Orthopaedica" dergisinde yayımlanan bir araştırma makalesine göre İsveçli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, 2 ortopedik cerrahın hazırladığı gerçek dışı 6 vaka için taburcu kağıtları, hem doktorlar hem de ChatGPT tarafından incelenip dolduruldu.

Hem doktorlar hem de ChatGPT'nin hazırladığı raporlar, alanında uzman 15 kişilik bir heyete sunuldu. Uzmanlar, raporlar arasında bir fark göremedi. Ancak notların hazırlanma süreleri arasında dikkate değer bir farklılık gözlemlendi.

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Buna göre doktorlar, bir rapor hazırlamak için ortalama 27,8 dakika harcarken, ChatGPT'nin bu süreci ortalama yalnızca 2,9 dakika içinde tamamladığı belirlendi. Bu da yapay zeka aracının yaklaşık 10 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Hastanesinde ortopedi doktoru olan Cyrus Broden, ChatGPT'nin yazdığı raporların insan eliyle yazılanlara bir hayli benzediğini ve bu bağlamda yapay zeka aracının iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Broden, dikkat çeken bu çalışmanın ardından yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki potansiyelini daha da derinlemesine incelemek üzere, 1000 gerçek hastanın tıbbi kayıtlarını içeren daha geniş kapsamlı bir testin hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.

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