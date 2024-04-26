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Yandex, YandexART 1.3'ü tanıttı

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Yandex, yapay sinir ağlarının yeni bir sürümü olan YandexART 1.3'ü kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni versiyon metin tabanlı komutları daha iyi anlayarak ve daha gerçekçi görüntüler üretiyor.

Yandex, YandexART 1.3'ü tanıtarak yapay sinir ağlarının yeni bir sürümünü kullanıcıların hizmetine sundu. Bu yeni versiyon metin tabanlı komutları daha iyi anlayarak ve daha gerçekçi görüntüler üretiyor. İşte tüm detaylar…

YandexART 1.3 neler getiriyor?

Geliştirilmiş bir teknoloji olan gizli difüzyon (latent diffusion) ile YandexART 1.3, görüntü oluşturmak için yeni bir yol açıyor. Bu teknoloji daha az hesaplama kaynağı gerektiriyor ve daha yüksek kaliteli grafiklerin oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Süreç ise gizli bir kod olarak bilinen bir ara görüntü temsili geliştirerek başlıyor. Sinir ağı daha sonra bu kodu tek bir adımda yüksek çözünürlüklü görüntüye dönüştürüyor.

Yandex, modelin kullanıcı istemlerini daha iyi anlamasını sağlamak için eğitim veri setine sentetik metinler olarak bilinen ve sinir ağı tarafından oluşturulan ayrıntılı resim açıklamaları da ekledi. Bu veri kümesi genişletilerek YandexART'ın kullanıcı istemlerinden daha fazla ayrıntıyı dikkate alması sağlandı.

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Güncellenen YandexART, kullanıcıların çeşitli formatlarda görüntüler oluşturmasına olanak tanıyarak bu görüntüleri farklı mecralarda kullanılabilir hale getiriyor. Yapılan dahili değerlendirmeler YandexART 1.3'ün önceki versiyonlardan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu da kullanıcıların daha doğru ve gerçekçi sonuçlar elde etmelerini sağlıyor.

YandexART 1.3, şu anda Türkiye dahil tüm dünyada Shedevrum uygulamasında kullanılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, metin tabanlı komutlarla çeşitli görüntüler ve animasyonlar oluşturarak yaratıcılıklarını serbest bırakabilirler.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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