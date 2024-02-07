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Yandex, Rusya'daki Operasyonlarını 5,2 Milyar Dolara Sattı

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Rusya'nın önde gelen teknoloji şirketi Yandex'in çatı şirketi, Rusya'daki operasyonlarını 5,2 milyar dolara sattı. Bu, Ukrayna'nın işgali sonrası gerçekleşen en büyük kurumsal satış oldu.

Rusya’nın önde gelen teknoloji şirketi olan Yandex’in çatı şirketi, şirketin Rusya’daki operasyonlarını 5,2 milyar dolara satmaya karar verdi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı 2022 yılında işgal etmesinin ardından ülkede gerçekleşen en büyük kurumsal satış oldu.

18 ay süren müzakerelerin ardından, Yandex’in sahibi olan ve genel merkezi Hollanda’da olan YNV adlı şirket, Rusya’daki operasyonlarını bir grup Yandex yöneticisine ve Rusya bağlantılı yatırımcılara satmış oldu.

Böylece arama motoru, yemek teslimat şirketi ve taksi çağırma uygulaması tamamen Rusya’nın kontrolü altına geçerken Hollanda şirketi YNV’nin elinde sadece yapay zeka ile ilişkili birtakım operasyonlar kaldı.

YNV, böylece Yandex’ten gelen gelirinin yüzde 95’ini oluşturan operasyonunu Rusya’ya bırakmış oldu.

Müzakerelerde bizzat yer alan Kremlin anlaşmayı olumlu karşıladığını açıkladı.

Yandex, savaş süresince Rusya’nın müdahaleleri ile Batı’nın yaptırımları arasında denge kurmaya çalışmıştı.

Şirket, savaş ile ilgili olarak Rus halkından bilgi saklamakla suçlanmıştı.

YNV’nin yönetim kurulu başkanı hafta başında yaptığı açıklamada kendini süren arabalar, bulut bilgisayar sistemleri, makine öğrenimi gibi yapay zeka teknolojilerinin Rusya ile ilişkisi kalmayacak şekilde yönetimleri altına girdiğini söyledi.

Rusya’nın Google’ı olarak adlandırılan Yandex, 2011 yılında Türkiye pazarına da giriş yapmış, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonlarını Rusya merkezli olarak sürdüreceğini açıklayarak İstanbul ofisini kapatmıştı.

Bu kararın öncesinde Yandex’in Türkiye arama motoru pazarında Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 12,8’lik pazar payı bulunuyordu.

Ancak daha sonra geçen yıl şirket tekrar İstanbul’da bir ofis açtı.

1997 yılında kurulan Yandex, kendi arama motoru, harita ve pazarlama teknolojisini oluşturmuştu.

Rus hükümetine göre Yandex ulusal bir değer.

Ancak satışın Yandex’in piyasa değerinin çok altında gerçekleştiği düşünülüyor.

Şirketin 2021’deki piyasa değeri 30 milyar dolardı.

Savaşın başlamasının ardından yabancıların sahibi olduğu çok sayıda şirket Rusya’dan çekildi.

Yandex’in kurucularından Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine karşı çıkan ender iş adamlarındandı. Volozh, şirketi 2022 yılında bıraktı.

Avrupa Birliği, arama sonuçlarıyla oynadığı iddiasıyla Volozh’a yaptırım uygulama kararı almıştı.

BBC

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