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Xiaomi Watch 2 Tanıtıldı

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Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. Yeni akıllı saat, Google Wear OS işletim sistemi kullanıyor ve birçok özellik sunuyor.

Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. SDN ofisinde Xiaomi Watch 2 kutu açılımı sizlerle.

Xiaomi Watch 2 kutu açılımı

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Yeni akıllı saat, Google Wear OS işletim sistemi kullanıyor ve en popüler beş uygulama ile 200'den fazla üçüncü parti uygulamayı destekliyor.

Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable platformu üzerine kurulan Xiaomi Watch 2, çift çekirdekli yapısı ile yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlıyor. 495mAh bataryası ile 65 saate kadar pil ömrü sunuyor.

1.43 inç AMOLED ekranı ve alüminyum alaşımlı çerçevesi ile şık bir tasarıma sahip olan saat, yaklaşık 37 gram ağırlığında ve siyah veya gümüş kayış seçenekleri ile kişisel zevklere uygun kordonlar sunuyor.

Kamera uzaktan kumanda özelliği, kullanıcılara bileklerinden mobil kamera önizlemesi yapma ve fotoğraf çekme imkanı veriyor. 160'tan fazla spor modunu ve yeni kış sporları modlarını destekleyen Xiaomi Watch 2, çift bantlı L1+L5 GNSS ile doğru konumlandırma sağlıyor. Sağlık izleme özellikleri arasında, geliştirilmiş 12 kanallı kalp atış hızı monitörü ve kapsamlı uyku izleme algoritmaları yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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