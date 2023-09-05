Xiaomi, akıllı saat pazarında Samsung ve Apple ile rekabeti artırmak için yeni modelinin çalışmalarını tamamladı. Ünlü analist Digital Chat Station, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin bazı teknik özelliklerini paylaştı. İşte detaylar...

Xiaomi, akıllı saat pazarında Samsung ve Apple ile rekabeti artırmak için yeni modelinin çalışmalarını tamamladı. Ünlü analist Digital Chat Station, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin bazı teknik özelliklerini paylaştı. İşte detaylar…

Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri ortaya çıktı

16 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte Xiaomi 14 ailesiyle birlikte bazı aksesuarların tanıtılacağı iddia ediliyor. Xiaomi'nin akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için Watch 2 Pro modelini tanıtacağı belirtiliyor.

Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı saatinde OLED ekran ile karşımıza çıkacak. Şirketin Watch S2 modelinde AMOLED panele yer verdiğini belirtelim.

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eSIM özelliğine sahip olacağı belirtilen cihaz, 4G desteğiyle tanıtılacak. Cihazda görüşme yapılabilmesi için mikrofon olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi Watch 2 Pro modeli, 520 mAh batarya ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın ortalama 15 gün pil süresine sahip olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Watch S2 modelinde ise bu değer yaklaşık 12 gün olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Watch 2 Pro, diğer akıllı saatlerde de karşımıza çıkan SpO2 ve nabız ölçer sensörlerine sahip olacak. Cihazdaki spor takibi modunun selefine kıyasla daha gelişmiş sonuçlar sunacağı düşünülüyor.

Siz Xiaomi'nin yeni akıllı saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Watch 2 Pro özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.