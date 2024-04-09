Xiaomi Redmi Pad Pro'nun Ekran ve Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı

Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Xiaomi'nin 10 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi Pad Pro için geri sayım başladı. Tabletle ilgili bugüne dek gelen raporların ortak noktası orta segmente hitap edeceği yönünde. Son olarak cihazın ekran ve batarya özellikleri tanıtım öncesi ortaya çıktı. Redmi Pad Pro ekran ve batarya özellikleri!

Redmi Pad Pro neler sunacak? Redmi Pad Pro ekran ve batarya özellikleri

Redmi Pad Pro ile ilgili yaşanan son gelişmelere bakacak olursak tabletin 33W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 12,1 inçlik 2,5K çözünürlük sunan 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkacak.

Pad Pro kullanıcı sağlığını ön plana koyan TÜV Rheinland Göz Koruma sertifikası gibi özelliklerle gelecek. Dahası, tabletin ekranı 600 nit parlaklık sunacak ve kısacası bu noktada kullanıcıları çok fazla üzmeyecek.

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Tabletin güç alacağı işlemci şu an için belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre AnTuTu puanı yaklaşık 650 bin olan 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bir yonga setiyle gelecek. Bu da ürünün fazlasıyla güçlü olacağını söyleyebiliriz. Son olarak Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim.

İşte önceki modeli Redmi Pad özellikleri:

ÖzellikÖzellikler Ekran10.61 inç, 1200 x 2000 piksel, 90Hz yenileme oranı, 400 nits parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G99, 2.2GHz, 6nmKameraArka Kamera: 8MP, Ön Kamera: 8MPHoparlör4 hoparlör, Dolby Atmos® desteğiDepolama ve RAM3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 depolamaPil ve Şarj8000 mAh, 18W hızlı şarjBağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz, USB-Cİşletim SistemiMIUI for Pad

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